«Ei teadnudki, et aastavahetusel peab hümni ka laulma. Jälle pahasti.» Nii võttis üks mu tuttav Facebookis kokku oma mõtted lõppeva nädala peamise jututeema kohta. Usun, et väga paljud on temaga nõus: aasta jõudis hädavaevu alata, kui vana hea rahulolematus järjekordselt pead tõstis.