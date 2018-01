​Kinoaasta sai tavatult võimsa alguse. Disney tütarfirma Pixari 19. täispikk arvutianimatsioon «Coco» on sisu ja vormi triumf, visuaalselt rabav ja sisult hingepõhjani liigutav film. «Coco» peamiselt surnute riigis toimuv tegevus pole isegi pealtnäha teab mis sobiv teema nooremale generatsioonile, kuid see on lahendatud nii delikaatses ja elegantses vormis, et teispoolsus ei tohiks tekitada õudusunenägusid ka kõige tillemates vaatajates.