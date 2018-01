Sõudebaasis võetakse ette pikem sõit

Samasuguseid 24 tunni sõite on korraldatud ka varasematel aastatel, tänavu aga tehakse seda koguni viies Eesti sõudmiskeskuses korraga. Lisaks viljandlastele hoiavad sõudeergomeetri hooaratast pidevas liikumises veel Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva sõudmissportlased ja entusiastid.

Ettevõtmise Viljandi koordinaator, sõudmistreener Robert Jürimaa kõneles, et 24 tunni sõit käib vahetustega ning enamik etappe on praeguseks osalejatega kaetud. «Meie registreerumiskeskkonnas on veel mõni üksik vaba lahter, aga kõik soovijad saavad ikka oma sõidu teha. Mida rohkem meid tuleb, seda uhkem,» kõneles Jürimaa.

Tema sõnul on Facebooki loodud lehel «24h sõit sõudeergomeetritel» link, kus saab osavõtusoovist teada anda. Sõitjate nimistus on Viljandis nii harrastajaid kui tippsportlasi. Oma laupäevase treeningu teevad Viljandi baasis Kaur Kuslap ja Kaspar Taimsoo. Kuslap selgitas, et koos Taimsooga katab ta laupäeval kaks tundi kella 11–13.

Robert Jürimaa sõnul on pühapäeva hommikul lubanud sõitjaid finišisse tervitama tulla linnapea Madis Timpson, kes seekord ise ergomeetrisadulasse ei istu.

«Varasematel kordadel on sellistel sõitudel kujunenud hulga peale distantsi pikkuseks 350–400 kilomeetrit,» lausus Robert Jürimaa. Ta kutsus lahkesti kõiki huvilisi osalema ning rõhutas, et sõitma ei pea sugugi pikka aega. «Mida rohkem osalejaid, sega ägedam. Piisab ka näiteks kümnest minutist,» lisas ta.