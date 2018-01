Eesti rekordkurjategija palub end vanglast välja lasta

Meyeri palve tuleb Viljandi kohtumajas arutusele reede ennelõunal. Viimati vabanes ta vanglast mullu 25. mail ja toonagi kandis ta karistust poevarguste eest. Ka siis küsis ta vangistuses olles võimalust enne tähtaega vabaneda, kuid kohus seda palvet ei aktsepteerinud.

Toona esitas Tartu vangla Meyeri kohta hinnangu, milles leidis, et tema puhul on uue üldise korduva kuriteo toimepanemise tõenäosus 65 protsenti ja vägivaldse kuriteo toimepanemise tõenäosus 58 protsenti.

Septembris 66-aastaseks saanud Arly Meyer istub vanglas eelmise aasta 12. juunist, kusjuures alles paar nädalat varem oli ta eelmise kuriteo eest vanglast välja pääsenud. Septembri eelviimasel päeval mõisteti Meyerile viie poevarguse eest kümne kuu pikkune vangistus. See oli tema elu 37. kohtuotsus ning vangi tuli tal minna 35. korda. Ta on Eestis kõige rohkem kriminaalkorras süüdi mõistetud kurjategijaga.

Praeguse karistuse toonud esimene varguskatse oli tal 31. mail kella 21.05 ajal Tartu Kaubamaja toidumaailmas, kus ta üritas varastada 29 kilekotti koguväärtusega 5,80 eurot.

Järgmisel päeval kell 20.44 oli ta Tartus Veeriku Selveris, kust tahtis võtta kolm kilekotti, ühe tikutoosi ja parandusnõelte komplekti. Kogu selle kauba väärtus jäi alla kahe euro.

5. juunil kell 20.32 tegutses Meyer Centrumi Selveris, kus ta proovis omastada peotäit lahtisi komme ja kolme hematogeeni koguväärtusega 3,66 eurot.

9. juunil kella 18.26 ajal oli ta taas Centrumi Selveris ja tahtis maksmata kaasa viia ühe paki Philip Morrise ja ühe paki Davidoff Blacki sigarette. Vargusega oleks ta kauplusele teinud kahju 7,35 eurot.

Päev hiljem täpselt samal ajal oli ta Männimäe Selveris, kus ta püüdis varastada 99-sendist tulemasinat.

Kõik vargused jäid tegemata, sest turvatöötaja pidas ta pärast kassaväravate läbimist kinni ning kaup tagastati kauplusele rikkumata kujul. Politseinikel on aga põhjust uskuda, et mees tahtiski vahele jääda, et uuesti vanglasse sattuda. Näiteks pärast 5. juuni vargust viidi ta kaheks päevaks arestimajja ning järgmisel päeval pärast vabanemist läks ta uuesti vargile.

Meyerile on tehtud ka kohtumeditsiiniline ekspertiis ja see on näidanud, et ta on süüdiv ja saab oma tegevusest aru. Enamik tema kuritegudest on olnud vargused, kuid ühel korral on ta toime pannud ka vägivallakuriteo, kui tungis Tallinnas ühte apteeki ja nõudis seal oma hammaste parandamist. Kui sellest keelduti, asus ta apteegi tagaruumis olevat naist peksmas ja teda juustest rebima.

Meyer on Sakalale rääkinud, et ta tahaks vanglast välja pääseda. Tartu vangla kambris saadab ta päevi mööda üksinda. «Igav, väga igav on,» kurtis ta mullu sügisel Sakala ajakirjanikule.

Kui kohus reedel Meyerit enne tähtaega ei vabasta, saab tema karistusaeg läbi 9. aprillil ning siis pääseb ta Tartu vanglast välja. Lähedasi, kelle juurde väljapääsemise järel elama minna, tal ei ole.