Lepe suurendab kultuuritöötaja palga alammäära

Kõrgharidusega või kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär tõuseb esimest korda üle tuhande euro piiri, 1150 euroni. See tähendab 22-protsendilist miinimumpalga tõusu. Kultuuritöötajate palgapoliitikat suunab alusdokument «Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020» ning selles öeldu kohaselt peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma aastaks 2020 Eesti keskmise palga tasemeni.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul kinnitab jõuline palgatõus seda, et valitsus väärtustab Eesti kultuuritöötajaid. «Kolme aastaga oleme suutnud tõsta miinimumpalka 419 euro võrra, samas tempos jätkates saavutame kokkulepitud ajaks kultuuritöötajate miinimumpalga eesmärgi. Meie ühine huvi on järjepidevuse hoidmine ja spetsialistide juurdekasv ning jõuline palgakasv aitab seda tagada,» rääkis Saar.

7,5 protsenti suurendatakse palgafondi ka nendel kultuurivaldkonnas töötavatel inimestel, kes on tugipersonal või kõrgharidusega kultuuritöötajad, kelle sissetulekud ületavad brutotöötasu alammäära juba varem.

Kokkulepitud palgatõus puudutab riigieelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Need on riigiasutuste, avalik-õiguslike institutsioonide, sihtasutuste ning maakonnaraamatukogude töötajad. Silmas peetakse kõrgharidusega, kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötajaid.

TALO juhatuse esimees Ago Tuuling lisas, et riiklik palgalepe on oluline sõnum kogu kultuurivaldkonnale. «Kokkulepe puudutab küll vaid riigilt palka saavaid kultuuritöötajaid, kuid järjepidevuse hoidmise eest hoolitsevad kõik kultuuritöötajad. Seega võiksid kokkulepitavad tasustamispõhimõtted olla soovituslikud kõigile kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele sõltumata sellest, milline on nende alluvus- või omandisuhe,» kõneles Tuuling.

Kultuuripoliitika alusdokument seab kultuuritöötajate töötasude eesmärgid aastaks 2020, see ajaline eesmärk ei puuduta treenerite töötasutoetusi. Kõrgema kategooria treenerite töötasustamisel liigutakse siiski samas tempos kultuuritöötajatega ning alanud aastal oli 5. ja kõrgema kategooria treenerite palgafondi tõus 35,2 protsenti, mis oli isegi kõrgem kui kultuuritöötajatel.