Päästjad summutasid leeke korstnas ja prügikastis

31. detsembril kell 15.50 põles Mulgi vallas Päidre külas elumaja korstnas tahm. Teatamise ajal ulatusid leegid ja sädemed korstnast välja, kuid maja seekord õnneks ei süttinud. Päästjad summutasid põlengu jämeda soolaga, mida korstnasse visati. Majaomanik kinnitas, et puhastab kütteseadmeid regulaarselt ning paari aasta eest lasi seda teha kutselisel korstnapühkijal. Päästjad juhtisid tähelepanu, et kütteseadmeid tuleb puhastada piisavalt tihedalt, et vältida tahmapõlengute tekkimist.

Aasta esimesel päeva kell 00.16 põles Viljandis Vabriku tänaval prügikast, mis oli süttinud äravisatud kuumast tuhast, ning kella 6.17 ajal põles Viljandis Kauge tänaval metallist prügikonteiner, mille päästjad veejoaga kustutasid.