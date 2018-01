Politseile oli aastavahetus rahulik

Möödunud ööpäeval sai politsei Viljandimaal 19 väljakutset ning erakorralisi või raskete tagajärgedega vahejuhtumeid nende hulgas ei olnud. Korrakaitsjad viisid arestikambrisse kainenema kolm ning koju kaks ülejoonud inimest. Samuti kõrvaldati üks raskes joobes juht autoroolist. Perevägivallajuhtumeid oli kaks.

«Näiteks sai politsei 31. detsembri õhtul Viljandi vallast teate, et ühes korteris lõi elukaaslane oma naisele rusikaga näkku. Politsei saabudes oli keskeas mees kodust põgenenud, naisele lühisõnumiga vabanduse saatnud ja telefoni välja lülitanud. Naine oli juhtunust šokis, silm peas paistes,» kirjeldas Helmer Hallik. Ta lisas, et politsei sai mehega kontakti ning mõlema osapoolega suheldes ilmnes, et selleks õhtuks neil teineteise suhtes enam pretensioone ei ole ning arvatavasti on kõik klaar, kui nad aastavahetuspidustusi eraldi peavad.

«Kuigi menetluslikku käiku asjale ei antud, on paar jätkuvalt politsei huviorbiidis, et välistada edasine vägivald,» tähendas operatiivjuht.