Sakala kaamera ees kangekaelselt vaikinud poliitik jõudis „Ärapanijasse”

Nimelt võtsid sel teemal nalja teha Peeter Oja ja Mart Juur, kes astusid ETV ekraanil lausa kahel korral üles vanast ajast tuntud telesaatega „Ärapanija”.

Saateklipi sissejuhatuses viitas Oja Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile, kes on öelnud, et rahvaga tuleb rääkida. Ning kui Juur uuris Ojalt pärast Sakala videolõigu ära vaatamist, kuidas ta Vingissare ülesastumist hindab, kostis too: „Väga hästi – vähem möla, pikem samm.”

„Ärapanijat” saab järele vaadata siit (jutuksolev klipp algab 15:25 pealt).