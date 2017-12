Uue aasta vastuvõtmise traditsioon sai Ugala teatris alguse ligi 30 aastat tagasi. Teatrijuht Kristiina Alliksaar ütles, et vahepealsetel aastatel on see ammune tava katkenud, ent nüüd, kui teater võtab esimest korda uut aastat vastu värskelt renoveeritud majas, on aeg taas küps. Ugala ootab 31. detsembril kõiki peotujulisi inimesi koos teatrirahvaga vana aasta viimast õhtut ühiselt veetma.