Pühad tõid kinno suure hulga rahvast

Kui üldjuhul käib ühe nädala jooksul Forum Cinemase kinodes Tallinnast, Tartus ja Viljandis kokku keskmiselt 15 000 filmihuvilist, siis jõuludejärgsed vabad päevad kasvatavad seda arvu tublisti. 23.–28. detsembrini käidi Forum Cinemase kinodes ligi 25 000 korda. Viljandi filmisõbrad käisid Centrumi kinos nädala jooksul üle 2500 korral, millest animafilm «Ferdinand» kogus ligi tuhat vaatajat.

«Jõulupühade ajal ning kohe uue aasta alguses on tavapäraselt see aeg, kui inimestel on töölt rohkem vaba aega, saadakse pere ja lähedatega kokku ning tahetakse ühiselt aega veeta ja lõõgastuda,» selgitas Forum Cinemase turundus- ja müügijuht Liis Mengel.

Jõulupühade järel koguski Eestis kõige rohkem vaatajaid «Ferdinand», mida jälgis rohkem kui 5000 silmapaari. Vaatajate arvult teisele kohale platseerus seiklusfilm «Jumanji. Tere tulemast džunglisse». Kõikides Forum Cinemase kinodes jagunesid vaatajate eelistused ühtmoodi, kuigi Viljandis ja Tartus osutus mõnevõrra populaarsemaks «Star Wars. Viimased jedid», mida käidi nädala jooksul Forum Cinemase kinodes vaatamas ligi 3000 korda.