Eestis on võetud vastu ridamisi seadusi ja kehtestatud hulk kordi, mis määravad kindlaks, kuidas mingisugune abi või teenus peab olema tagatud. Üks sellistest ütleb näiteks, et lähim päästekomando peab jõudma sündmuskohale vähemalt 15 minutiga. Järelikult on veerandtunnine kohalejõudmise aeg riigi silmis miinimum, mis on vajalik ja võimalik.