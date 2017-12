Viljandi uus kino kogus ligi 100 000 vaatajat

Tänavu märtsi alguses Viljandis avatud Forum Cinemase Centrumi kinos olid filmihuvilised 27. detsembriks käinud ligi 96 700 korda. Forum Cinemase turundusjuhi Liis Mengeli sõnul on populaarsemate filmide edetabeli eesotsas kogupere- ja animafilmid, mis näitab, et just peredele on uus kino kõige rohkem elamusi pakkunud.