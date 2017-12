Ugala taastab vana aasta ärasaatmised

«Läbi aastakümnete on publikule nautimiseks pakutud etendusi, etteasteid, näitlejate valmistatud hõrgutisi ja ennekõike suurepärast seltskonda, kellega koos nautida aasta viimaseid tunde,» rääkis Kristiina Alliksaar. «Tänavu on teatrirahvas end etteastete esitamise rõõmust vabaks jätnud, et saaksime pingevabalt uue aasta hea muusika saatel vastu võtta.»

Alliksaare sõnul tuleb mõnus ja viisakas äraolemise pidu, kus saab hea muusika järgi tantsida, sõpradega juttu ajada ning lihtsalt olla.

«Oma sõprade-kolleegidega oleme just sellisest mõnusast olemisest Viljandis puudust tundnud ja käinud seda maakonnast otsimas,» rääkis teatrijuht. «Nüüd on võimalus siinsamas olemas, ilusas uues soojas teatrimajas väga hea ansambli saatel. Teeme esimese korra üle paljude aastate ära ja siis otsustame, kas järgmisel aastal jälle. Küll aga on minu ja Ott Aardami soov, et Ugala oleks avatud maja igas mõttes.»