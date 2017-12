Kolga-Jaanis hukkus tuleõnnetuses inimene

Uudist Sakalale vahendanud fotograaf Kenno Soo andis teada, et ajaks, mil päästjad sündmuskohale jõudsid, olid leegid teise korruse korteri aknast väljas. Kustutustööde käigus leiti meesterahva surnukeha.

Postimehe andmetel jõudsid esimesena sündmuskohale kohalikud vabatahtlikud, nende saabumise ajaks olid leegid akendest väljas. Põltsamaa päästjad tegid kohe suitsusukeldumist ning leidsid elutoast vanema mehe. Ta toodi korterist välja, kuid tema elu kahjuks päästa ei õnnestunud.

Päästjate sõnul istus mees tugitoolis, toas põlesid nii diivan kui ka tugitool. Aimu korteris valitsevast kuumusest andsid nii sulanud televiisor kui ka kõrvalruumide seintel sulama hakanud pistikud.

Suitsuandurit korteris ei olnud. Vabatahtlikud päästjad on aja jooksul üritanud viiel korral sellesse korterisse sisse pääseda ja kodukülastust teha, kuid peremees ei lasknud päästjaid tuppa.

Millest tulekahju alguse sai, ei ole veel teada. Et hukkunud mees oli suitsetaja, uuritakse ühe võimaliku versioonina ka hooletut suitsetamist.

Ülemine korter oli tulekahju ajal suitsulõksus, kuid sealsed elanikud sulgesid oma kodu uksed ja aknad ning andsid läbi akna päästjatele märku, et nad on kodus. Kohe, kui olukord võimaldas, pääsesid nad värske õhu kätte. Naabrid vigastada ei saanud. Põlenud korteri all olev korter sai veekahjustusi.