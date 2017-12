Enam kui pooled eestlastest reisides pagasit ei kindlusta

ERGO kindlustuse riskijuht Annika Mällo annab pressiteate vahendusl teada, et viimase nelja aasta jooksul ei ole suurt muudatust selles, kui paljud inimesed endale reisides pagasikindlustuse valivad. Seda näitajat võib muidugi mõjutada asjaolu, et kodukindlustuse omanikel on kaasaskantav vara juba niikuinii kindlustatud.

Statistika kohaselt on viiendik kõigist reisikindlustuse kahjudest seotud pagasiga, esikohal on tervise ja reisitõrke kahjud. «Pagasiga seotud kahjujuhtumid jagunevad omakorda kolmeks: enam kui pooled juhtumitest on seotud pagasi kahjustumisega, järgnevad hilinemisest tingitud kahjud ning vähem on vargusi,» lisas Mällo.

Kindlustusseltsi riskijuht soovitab kindlasti tutvuda ka kindlustusseltsi reeglitega selle kohta, mida pagasikindlustusega kaetakse ja mida mitte. Näiteks ei kata kindlustus äraantavas pagasis viga saanud elektroonikaseadmeid, mistõttu tasub sülearvutid, kaamerad ja muud elektroonikat hoida käsipagasis.

Kuigi aastas hüvitab ERGO pagasiga seotud kahjusid Eestis umbes 70 000 euro ulatuses, siis keskmine pagasiga seotud kahju jääb alla 200 euro. Pagasikindlustus hõlmab pagasi hilinemist reisi siht- või ümberistumiskohta, selle vargust või röövi, kaotsiminekut või kahjustumist transpordi- või majutusettevõtte järelevalve all oleku ajal.