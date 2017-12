ÜKS KÜSIMUS. Kas teehooldajad said pühade ajal oma ülesandega hakkama?

Meie lepingupartner peaks tänavatelt libeduse tõrjumisega tegelema jooksvalt, ilma et linnavalitsus talle lisavihjeid ja näpunäiteid jagaks. Tõsi, teenuste tingimused on linna kõhna rahakoti tõttu muidugi üsna alla viidud.

Peatänavad on ju suhteliselt heas korras, selle üle nuriseda ei või. Samas, ka kõrvaltänavatel peaks libedustõrje tehtud olema 24 tunni jooksul pärast libeduse teket.

Selge on see, et tänavad olid libedad ja Eesti Keskkonnateenused libedustõrjega päris hästi hakkama ei saanud. Väga hullusti ma teda samuti praegu süüdistada ei tahaks. Nägin ise, kuidas Uueveskil liivatati. Ehk tõesti igale poole ei jõutud.

Sõltuvalt sellest, kui libe on tee, on määratud haardeteguri suurus, millest alates peaks hakkama libedust tõrjuma, ja kindlasti olid väikesed tänavad pühade ajal libedamad, kui sätestatud haardetegur neil lubanuks olla.

Ühest küljest oleks pidanud meie lepingupartner oma tööga paremini hakkama saama, teisalt ilmastikuolud olidki keerulised. Päris kindlasti tahame teada saada, mida, kunas ja kuidas tehti, ning selle ülevaate meie teedespetsialist Heiki Teearu ka hangib. Juba homme pärastlõunal oskan ma täpsemini kommenteerida.