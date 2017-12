Pühad ei möödunud pahandusteta

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Helmer Hallik sõnas, et nädalavahetus oli korrakaitsjatele töine, kuid väljakutsete hulk ei kasvanud õnneks tavapärasest märkimisväärselt suuremaks.

Kümme joobnud inimest viidi koju pead välja puhkama ning kaks napsitajat, kes enam endaga toime ei tulnud, sattus kainestusmajja. «Hea meel on, et selliseid abivajajaid märgatakse ja neist antakse hädaabinumbril teada. Nii näiteks teatati 22. detsembri päeval politseile, et Viljandis on bussipeatuses maas pikali mees, kes varrukast sikutamise peale ei reageeri. Mees oli raskes joobes ja viidi kainestusmajja sooja, kui ta aga tänavale oleks jäänud, võinuks olukord lõppeda hulga raskemini,» rääkis operatiivjuht.

Nädalavahetusel kontrollis politsei 176 autojuhi kainust ning kõrvaldas liiklusest viis roolikeerajat, kes olid alkoholi pruukinud. Lisaks selgitati, et viiel end sohvrikohale sättinud inimesel ei olnud juhtimisõigust.

22. detsembri õhtupoolikul juhtus kerge avarii Loodi külas, kus autojuht ei märganud teeservas sõitvat ratturit ning riivas teda möödasõidul. Õnneks keegi viga ei saanud. «Et jalgrattal tuli ei põlenud, oligi see autojuhile väga raskesti märgatav. Ratturid peavad tõsiselt suhtuma asjaolusse, et nemad on liikluses nõrgem pool, ning iga pingutus enda nähtavamaks tegemiseks aitab säästa ennekõike neid endid,» rõhutas politseijuht. Kahel juhul sattusid inimesed pühade perioodil kergesse õnnetusse teele jooksnud metskitse tõttu.

Endiselt palub politsei kaasabi, et selgitada välja pühadele eelnenud õhtul Viljandimaal oma kodust lahkunud Maidu asukoht. Mait pole seniajani koju tagasi tulnud. Mures lähedased ja politsei paluvad, et kui mehega on kõik hästi, annaks ta sest kindlasti märku. Kel on infot mehe asukohast, palutakse sellest teada anda telefonil 112.

Nagu ka tavapärastel nädalavahetustel, tuli pühade ajal ette konflikte joobnud inimeste vahel. «Kurb tõik, et kui sõbrad saavad ühe laua taga kokku ja tõstavad pitsi, siis lõpeb mõnel pidu sinise silma või muu vigastusega. See on selge märk, et alkohol on üksnes arukate inimeste jook ja pika pitsi taga ei tasu oma sõprus- ega muid suhteid liigtarvitamisega proovile panna,» ütles operatiivjuht.

Näiteks sai politsei 23. detsembri varahommikul kella 4 paiku teate, et Viljandi südalinnas on maas pikali mees, keda lüüakse jalaga. Selgus, et tüli oli tekkinud ühes seltskonnas, kus otsustati arveid klaarida vägivallaga. «Sellisele käitumisele ei ole mingisugust õigustust ning karistused vägivallatsejatele on väga karmid, isegi reaalse vabaduskaotuseni välja,» toonitas Helmer Hallik.

Teine samasugune teade laekus 24. detsembri öösel, kui Viljandi vallas tekkis kahe mehe vahel rüselus ning arvatavasti kukkus üks mees peaga vastu kõnniteed. «See oli tõeliselt õnnelik juhus, et mees eluga pääses. Peahaava tuli küll õmmelda, kuid tühjast tülist võinuks see kukkumine ja löök pea piirkonda saada traagilisema lõpu,» nentis Hallik.

Samal päeval pöörati tülli ka ühes Viljandi korteris, kus peremehele tulid kallale tema enda kutsutud külalised. Kakluse tegi eriti räigeks, et kohati rünnati meest isegi ahjuroobiga. Politsei saabudes püüdsid kõik teha halva mängu juures head nägu ning väitsid esialgu, et pretensioone neil üksteise vastu ei ole.

Veel sai politsei pühade ajal väljakutse Põhja-Sakala valda, kus köögis alanud viinavõtule reageeris urisev koer, keda peremees kirvega maha lüüa ähvardas. Kui politsei kohale jõudis, väitsid kõik nagu ühest suust, et probleemi pole, kuigi suutsid vaevu jalgel seista.

Ette tuli ka vandaalitsemisi. Nii teatati 23. detsembri päeval politseile, et Männimäe teel on auto esiklaas katki löödud ja kojamees küljest rebitud.