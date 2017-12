KÜSITLUS. Mida lähedastele sel aastal kinkisite?

AAGE ÕUNAP, Eesti lasterikaste perede liidu juht

Kingikotti mahtus see, millest kõige kallimad olid unistanud ja millest jõuluvanale kirjutanud. Need olid pigem tagasihoidlikud, kuid praktilised ja vajalikud esemed. Nii mahtusidki kingikotti laste huvi- ja meelistegevusega seotud asjad, aga ka enda valmistatud helkivad ripatsid, mis on omanäolised ning soojusega loodud. Kuid kingitustest olulisim on aeg koos perega olemiseks: lumes müttamiseks, lauamängude mängimiseks, kinos ja ujumas käimiseks, sõprade külastamiseks, lihtsalt olemiseks.

TARMO NOORMAA, pärimusmuusika keskuse juhataja

Eelkõige proovin veeta palju aega kodus lähedastega. Tegime perekonna täiskasvanud liikmetega loosipakid. Mina panin sinna omatehtud siidrit, põdravorsti ja küüslauku.

KALVI MÄRTIN, Viljandi abilinnapea

Meie perering teeb juba aastaid loosipakki, et suuremast ostuhullusest mööda hiilida ning tunda rohkem rõõmu jõuluaegsest koosolemisest. Loosi tahtel olin tänavu päkapikk heast õllest lugu pidavale pereliikmele, nii et valik oli lihtne. Perele ja sōpradele on kõige parem kink ikka midagi head ja maitsvat.

JAAK PIHLAK, Viljandi muuseumi direktor

Kingituste tegemine on puhas rõõm ja samas üks paras peavalu. Igal aastal on meil kõne all olnud kingitustest loobumine, kuid tegudeni ei ole veel jõudnud. Käisin hulga ärisid läbi ning lõpuks sai nimekiri võimalikest kingitustest ikkagi nii pikk, et ise kah imesta. Pärast terade sõkaldest eraldamist jäi sõelale hää ja äratarbitav: apteegist D-vitamiinid, toidupoest pähklid ja kuivatatud puuviljad, mõned lemmikmaiustused ... Emotsioonid said paika kinkekaartidega, seekordki Ugala teatri ning Rahva Raamatu ja Apollo raamatupoe omadega. Neist on alati rõõmu ja kingisaajal kah valikuvabadus. Aga mida aeg edasi, seda enam annavad jõulutunnet lihtsad asjad ja hetked.