Motomehed viisid lastele jõulurõõmu

Ratturite hääletoru Ain Loogi sõnul peeti eelnevalt nõu ka lastekodu töötajatega ning üheskoos leiti, et kingimõte on igati asjakohane ja oodatud. Ettevõtmisele pani õla alla ka Rotary klubi, kelle eraldatud rahale motoentusiastid omalt poolt sama suure summa juurde klappisid ning siis kommipoe tühjaks ostsid.

“Jõuluaeg on hoolimise aeg ja me tahame näidata, et tsiklimehed pole mingid karvased, tätoveeritud ja nahkadesse riietatud kriminaalid. Me oleme tavalised inimesed, kellel on süda õige koha peal,” lausus Loog.

Motomehe sõnul oli kohtumine lastekodulastega emotsionaalne ning võttis kõigil silmad särama. “Muidugi oleks nad tahtnud ka rattaid näha, aga praeguste ilmaoludega polnud see kuidagi võimalik. Küllap läheme neile kevadel tsiklitega uuesti külla.”

Kommiostmisest jäi meestel veel raha ülegi ning ka sellega on juba plaanid paigas. “Kuulsime, et laste seas on päris mitmed, kes tahaksid jõusaalis trennis käia, aga selleks pole kusagilt vahendeid võtta. Katsume ka selle mure ära lahendada,” oli Loog optimistlik ning lisas, et taoline tsiklimeeste jõuluaegne kommiralli on üle-Eestiline ettevõtmine, millest Viljandimaa ratturid tänavu esimest korda osa võtsid. “Loodame, et sellest saab üks ilus ja tore traditsioon."