Talu otsib peremeest

Kinnisvaraportaali kv.ee andmeil on Viljandimaal parajasti müügis 21 talukohta. Mõistagi on kinnistud väga erinevas seisukorras ning erineva suurusega ning nende hindki kõigub tublisti: odavaimate ja kalleimate pakkumiste vahe on peaaegu kümnekordne.