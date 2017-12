Pidulaua ülejäägid lemmikloomadele ei sobi

Eestlastele on tavaks jõulupühade ajal korralikult süüa ja mõistagi hellitatakse ka oma lemmikuid rohkem, andes neile praest ülejäänud konte ja magusatki. ELL soovitab tungivalt seda mitte teha, sest kontide söömine võib tekitada sooleummistusi, mida on võimalik ravida vaid kirurgiliselt sekkudes. Hilinenud ravi on lemmiku tervisele väga ohtlik ja võib lõppeda ka surmaga, teatas ELL BNS-i vahendusel.

Inimeste söögilauale kuuluvad lihatooted sisaldavad palju soola ja teisi maitseaineid ning need võivad koertel esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Näiteks sibul ja küüslauk ükskõik millisel kujul võivad kahjustada punaseid vereliblesid ning kutsuda esile aneemia. Koertel tekib nõrkus, nad oksendavad ja kaotavad söögiisu.

Grill-liha söömine võib koertel põhjustada tugevaid seedehäireid, sealhulgas esile kutsuda kõhulahtisust ja oksendamist. Rasvase liha söömine võib lõppeda ka kõhunäärmepõletikuga. Piimatooted võivad aga koeral põhjustada diarröad ning teisi seedehäireid.

ELL Viljandimaa piirkonnajuht Kristel Täär märkis, et sooleummistus ei ole ainuke risk – kondid võivad kinni jääda ka suulakke, hammaste vahele või söögitorusse. Lisaks võivad luude teravad servad vigastada magu ja sooleseinu või isegi neid katki lõigata.

Ka šokolaad ei sobi koertele maiustamiseks, sest võib samuti põhjustada oksendamist, kõhulahtisust ja ilastamist. Lisaks võivad kofeiin ja teobromiin kiirendada südametööd, koer muutub rahutuks ja hakkab käituma närviliselt.

Seda kõike on ELL-i sõnul tark meeles pidada ja ennetada. Kui kahju on juba tekitatud, siis tuleks viivitamatult pöörduda loomaarsti poole.