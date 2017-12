Jõululaupäev tuleb peamiselt plusskraadidega

Pühapäeva öösel pilvisus hõreneb, öö hakul sajab Ida-Eestis lörtsi ja vihma, edaspidi on olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 7–12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Esmpäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja lörtsi. Õhtupoole pilvisus tiheneb, saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama ning sadu levib mandrile. Puhub loode- ja läänetuul 4–10 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul lõunasse ning õhutemperatuur jääb –3 ja +2 kraadi vahele.

Teisipäeva öösel on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, Kirde-Eestis ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3–8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb nulli ja pluss kolme kraadi vahele. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal sadu lakkab. Edelatuul tugevneb 5–11 meetrini sekundis ning sooja on kuni kuus kraadi.