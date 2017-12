Viljandimaal on helistajate abiga tabatud 63 joobes juhti

Lõuna prefektuuri politseimajor Alvar Pähkel sõnas, et liiklusturvalisuse tagamises on tähtis iga inimese panus. «Selge on see, et politsei ei jõua oma jõududega igale tänavanurgale või külapoe ette, kus mõni alkoholi pruukinud inimene autorooli istub ja liiklusterroristiks kehastub,» kõneles Alvar Pähkel.

Politseimajori sõnul on hädaabinumbril joobekahtlusega autojuhist teada andmine kõige lihtsam viis olla liiklusturvalisuse saadik. Ta lisas, et politsei on tänulik kõigile, kes joobes juhtidest teada annavad ning seeläbi liiklusturvalisust suurendavad.

Alvar Pähkel kinnitab, et kaasliiklejate teateid joobekahtlusega juhtidest laekub tasapisi aina enam ning see näitab üheselt veelgi jõulisemat sallimatuse kasvu liiklust ohustavate joobes juhtide suhtes. «Statistikast nähtub, et mullusega võrreldes on Lõuna-Eesti liiklejad üha enam võtnud oma südameasjaks teed ja tänavad joobes juhtidest puhtad hoida. Kui mullu kõrvaldati sama aja vältel tähelepanelike inimeste vihjete peale liiklusest 393 roolikeerajat, siis tänavu on see arv kasvanud ning politsei on kogukonna abil rooli tagant ära noppinud 612 purjutanud sohvrit,» ütles Pähkel.

2017. aastal on Viljandimaal tabatud 221 joobes sõidukijuhti, neist 63 tähelepanelike kaaskodanike vihje abil.