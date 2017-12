Firmaautode erasõite hakatakse maksustama võimsuse järgi

Ettevõtete sõiduautode erakasutuse maksustamine muutub ettevõtjatele seni kehtinud korraga võrreldes lihtsamaks ning paljudel juhtudel ka odavamaks. Enam ei ole vaja esitada maksu- ja tolliametile sõiduauto kasutamise andmeid. Piisab ettevõtte otsusest, kas sõiduauto erakasutus on lubatud või mitte, ning erisoodustus maksustatakse juba auto võimsuse järgi.

Erisoodustuse summa leiab lihtsa tehtega, korrutades kilovati hind kilovattide arvuga. Kilovati hind on 1,96 eurot ning üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul 1,47 eurot. See tähendab, et senise korraga võrreldes muutub alla 130-kilovatiste ettevõtetele kuuluvate sõiduautode erakasutuses kasutamine odavamaks ning üle 130-kilovatiste sõiduautode erakasutuselt tekkiv erisoodustus muutub kallimaks.

Kui ettevõte endale kuuluvat sõiduautot erakasutada ei luba ehk sellega tehakse vaid töösõite, tuleb selle kohta teha märge maanteeameti liiklusregistris. Kui vastavat märget liiklusregistrisse tehtud pole, eeldatakse, et autot saab kasutada erasõitudeks ja sel juhul tuleb tasuda ka maksud erisoodustuselt.

Maanteeameti e-teeninduses saab tööauto kasutusotstarvet määrata sellest nädalast. Selleks tuleb logida sisse maanteeameti e-teenindusse, valida alamjaotus «Sõiduk» ning soovitud sõiduki detailvaates vajutada nupule «Töösõitudeks määramine». 2. jaanuarist on võimalik liiklusregistrisse vajaliku kande tegemiseks pöörduda ka sobivasse maanteeameti teenindusbüroosse.