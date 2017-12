Viis Viljandi meest sõidavad koondisega Riiga

Eesti koondise peatreener Rein Suv | FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

i on Riia turniirile kutsunud viis Viljandist pärit mängumeest. Need on Rasmus Ots, Robert Lõpp, Karl Toom, Kristo Voika ja Sten Maasalu.

27. detsembril algaval turniiril Riias on Eesti meeskonna vastane Egiptus ning kahel järgmisel päeval vastavalt Läti ja Holland.

Eesti koondis ei sõida Riiga parimas võimalikus koosseisus, sest kahes tugevamas Saksamaa sarjas pallivatel meestel on 26. detsembril ees veel liigavoor. Lisaks Mait Patrailile, Dener Jaanimaale, Karl Roosnale ja Janar Mägile puuduvad Mikk Pinnonen, Eston Varusk, Kristjan Muuga ja Carl-Eric Uibo.

Eesti koondise peatreeneri Rein Suvi sõnul on Bundesliga mängijatel piisavalt mängupraktikat ja pigem ongi hea anda neile enne valikmänge väike puhkus.

«Igal juhul saame väga head ja kindlasti tugevad mängud,» arvas Eesti rahvusmeeskonna juhendaja.

Eesti koondis mängib Riia turniiril järgmises koosseisus.

Rasmus Ots, Robert Lõpp (mõlemad Viljandi HC), Mikk Aasmaa, Kaspar Lees (mõlemad HC Kehra / Horizon Pulp&Paper), Henri Hiiend, Martin Grištsuk, Henri Sillaste, Hendrik Varul, Indrek Neeme (kõik Põlva Serviti), Tõnis Kase (Põlva Coop), Karl Toom (TV 1893 Neuhausen), Kristo Voika (Serik Belediyespor), Andris Celminš (RK Maribor Branik), Sten Maasalu (Siuntio IF), Jürgen Rooba (Amo HK), Martin Johannson (Bukaresti CSA Steaua) ja Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere). Personal: Rein Suvi (peatreener), Paavo Nelke (treener), Margus Parts (füsioterapeut) ja Priit Allikivi (delegatsiooni juht).