Kui vallavolikogu ei mahu vallamajja ära, siis on see maja liiga väike. Laienenud Viljandi valla puhul see aga täpselt nii ongi ning lisaks ei jagu ruumi ametnikkonnale. Osa ametnike kolimine veekeskuse tarbeks soetatud hoonesse on ilmselgelt ajutine hädalahendus. Vaja on plaani.