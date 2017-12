Vaata ansambil Trad.Attack! uhiuut muusikavideot

Lugu, mis koosneb liisusalmidest, on eestlaste seas kogunud tuntust eelkõige sõnadega «Hiired kõditasid naba, sina oled mängust vaba». Omavahel on põimitud muusika ja teater: loos teeb kaasa Vanemuise teatri näitleja Aivar Tommingas.

Uue muusikavideo režissöör on Pille Kannimäe, kellega on bänd varem koostööd teinud kontserdivisuaalide leidmiseks. «Usun, et ükski laps ei sünni siia ilma pahatahtlikuna, vaid teda ja tema suhtumist maailmasse vormivad ümbritsevad täiskasvanud ja ühiskond. Lapsed näevad teises lapses eelkõige mängukaaslast ja võrdset partnerit,» selgitas video režissöör.

Video valmis Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi televisiooni õppekava magistrantide õppetöö projektina. Produtsent oli Raivo Malteri ja produktsiooni koordinaator Marie-Helene Sarapuu. Operaatorina tegi projektis kaasa Mihkel Soe. Videos osalesid Hanna-Liina Võsa muusikalikooli õpilased.