Riigikogu võttis vastu alkoholipoliitikat karmistava seaduse

Seadusega muudetakse alkoholiseaduses alkoholimüüki, esitlust ning ostja vanuse kindlakstegemist reguleerivaid sätteid. Seadusemuudatus sätestab järelevalve tõhustamiseks võimaluse teha kontrolltehinguid, et tagada alaealisele kehtestatud alkoholimüügi keelu nõude senisest parem täitmine ja tõhustada võitlust illegaalse alkoholimüügiga.

Seadusega muudetakse ka reklaamiseaduse alkoholireklaami sisu piiravaid sätteid, täiendatakse loetelu, millistes kohtades on alkoholireklaam keelatud, täpsustatakse sätteid, mis piiravad alkohoolse joogi reklaamimist soodsa hinna abil, ning tervisehoiatusele esitatavaid reklaaminõudeid.

Eesmärk on vähendada alkoholi nähtavust avalikus ruumis ning võimaldada alaealistel ja sõltlastel osta esmatarbekaupu nii, et nad ei pea tingimata alkohoolsete jookidega kokku puutuma, ning vähendada alkohoolse joogi omandamist emotsiooniostuna.

Eelnõusse tehti muudatus, mille kohaselt saavad omavalitsused õiguse reguleerida alkoholi jaemüüki kohapeal tarbimiseks öisel ajal ja seda, kas kogu omavalitsuse ulatuses või mõnes selle osas.

Reklaamiseadust on kavas muuta nii, et alkoholireklaamides on lubatud esitada üksnes tootekeskset ja neutraalset teavet toote põhiliste omaduste kohta. Muudatuse eesmärk on vähendada alkoholireklaami mõju ühiskonnas levinud väärtuste ja sotsiaalsete normide kujundamisele, seda eriti alaealiste hulgas.

Et eelnõu menetlemiseks on kulunud plaanitust kauem aega, siis muutusid ka selle jõustumistähtajad. Reklaamipiiranguid käsitlevad sätted jõustuvad 2018. aasta 1. juunist, kauplustele antakse müügisaalide ümberseadmiseks aega poolteist aastat ja need sätted jõustuvad 2019. aasta 1. juunil.