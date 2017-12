Politsei kutsub tuleval nädalal külla

Lahtiste uste päeval on võimalik tutvuda politseinike ja piirivalvurite töiste tegemiste ja töövahenditega, kurjategijate jälgi aitavad leida kriminalistid, liiklus- ja patrullpolitseinikud kõnelevad oma töistest seikadest ja näitavad lähemalt, mis on näiteks «siil» või «stalker». Samuti saavad huvilised uurida politsei operatiivsõidukeid mootorrattast konvoibussini ning kuulekust näitavad politsei- ja piirivalveameti teenistuskoerad.

Lahtiste uste päeva juhivad politseimajades kogenud ametnikud, kes räägivad töös ette tulnud seikadest, annavad ohutusnõu ning vastavad küsimustele.

Lõuna prefekt Vallo Koppel selgitas, et lahtiste uste päev on hea võimalus kiigata pühade ajal lähemalt politsei töö köögipoolele. «Kui kõrvale jätta patrulliv politseinik või piirivalvur ning teeninduses dokumente väljastav klienditeenindaja, jääb suurem osa korrakaitsjate tegevusest, töövahenditest ja -võtetest tavainimese eest varjatuks. Lahtiste uste päeval on oodatud kõik huvilised seda saladuseloori meie tavatöö ümbert avama,» ütles prefekt.

Aastatega populaarsust kogunud lahtiste uste päev sai alguse mõttest tuua pühade ajal politseinike ja piirivalvurite töised tegemised inimestele lähemale.