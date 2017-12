Tänasest saab maksta kehtima hakkavat teekasutustasu

Tasu peavad maksma kõik üle 3,5-tonnised veokid, mis sõidavad avalikult kasutatavatel teedel. Lisaks Eestis registreeritud veoautodele peavad teekasutustasu maksma välismaal registreeritud veoautod.

«Eesti oli üks viimastest Euroopa Liidu riikidest, kus ei kehtinud teekasutustasu,» andis teada maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus. 1. jaanuarist 2018 kehtib see maks ka Eesti teedel võrdselt kõikidele, sõltumata veoki päritoluriigist.

Mõttuse sõnul peaks teekasutustasu tooma aastas riigile tulu 7 miljonit eurot ning riigieelarvesse laekunud raha kasutatakse transporditaristu hoiuks.

Tasu saab maksta veebilehel www.teetasu.ee internetipanga vahendusel või 22. detsembrist krediitkaardiga. 1. jaanuarist 2018 on maksevõimalusi rohkem ning nendega saab tutvuda siin. Kui palju tuleb veoki eest tasuda, leiab rubriigist «Tariifid».

Oluline on meeles pidada, et 2018. aastat ei tohi sõitu alustada veokiga, mille eest on teekasutustasu maksmata. Igaühel on võimalik ka ise kontrollida, kas sõiduki eest on tasutud või mitte, minnes veebilehele www.teetasu.ee rubriiki «Kontrolli».

Teekasutustasu tasumise kohustus on veoauto omanikul. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, lasub tasu maksmise kohustus vastutaval kasutajal. Tasu maksmata jätmise korral on järelevalvel õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on järelevalvel õigus kõrvaldada juht veoauto juhtimiselt. Juhil ei lubata enne sõitu jätkata, kui veoauto eest on teekasutustasu makstud.