Kes vastutab kauba transportimisel tekkinud kahju eest?

Eestis on veostega seotud kahjusid hüvitatud käesoleva aasta kümne esimese kuuga 1,3 miljoni euro väärtuses. ERGO kindlustusselts on viimase nelja aasta jooksul saanud keskmiselt ühe veosega seotud kahjuteate igal tööpäeval. Viimane suurem veosekahju juhtus Harjumaal, kus põlema läks veokihaagis ning koos sellega hävis täielikult ka koormas olev olmeelektroonika. Kahju suuruseks on esialgu hinnatud ligi 55 000 eurot.

Ettevõtte ärikliendi riskijuht Vadim Paltmann selgitas, et kõige suuremad veostega seotud kahjuhüvitised tulenevad liiklusõnnetustest. Samas tuleb sagedasti ette olukordi, kus transportimise käigus kaup lihtsalt maha kukub ja puruneb ning vargused ja kadumised ei olegi kõige sagedasemad.

Kalleid või raskesti transporditavaid kaupu ostes tekib tavaostjal õigustatult küsimus, kes vastutab kauba tervena punktist A punkti B jõudmise eest. «Kõige selgem on vastutaja juhul, kui inimene kauba ostukohast ise koju viib. Sellises olukorras võtab ta ka kogu riski enda kanda,» ütles Paltmann.

Kui tellida kaup koos kojuveoga, vastutab müüja kuni kauba ostjale üleandmiseni. Kohale toodud kauba seisukorda tuleks aga tähelepanelikult kontrollida üleandmise hetkel. Vastasel juhul on hiljem keeruline tõestada, et kahju võis tekkida veo käigus.

Keerulisemaks muutub olukord siis, kui ostja ostab eraldi kauba ja eraldi kojuveo. «Sellisel juhul tasub meeles pidada, et vedaja vastutab üldjuhul kuni kümme eurot kauba ühe kilogrammi kohta,» selgitas Paltmann ning lisas näite, et kaalult kergema, ent hinnalt kalli seadme puhul katab see vaid väga väikese osa kauba koguväärtusest.