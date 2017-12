Helmen Kütt: hambaravihüvitise kasutamine hoogustub uuel aastal

«2018. aastal tõuseb hambaravihüvitis 30 eurolt 40 eurole. Suuremat, 85-eurost hüvitist hakkab saama osa keerukate haigustega inimesi, kellele on hambaravi väga vajalik. Lisaks on leitud ühine keel hambaarstidega ja üle vaadatud hambaravi ja ortodontia hinnakirjad – haigekassa tasub teenuse eest hambaarstidele edaspidi kuni 20 protsenti rohkem. Jaanuarist saavad pensionärid 260-eurost hambaproteesihüvitist kasutada haigekassa lepingupartnerite juures ja hambaarstil on õigus lähtuda hüvitise pakkumisel oma hinnakirjast,» loetles Kütt esmaspäeval riigikogus põhjuseid, mis laiendavad hambaravihüvitise kasutamist.

Novembri lõpuks oli haigekassaga lepingu sõlminud 171 hambaravikabinetti ja hüvitist kasutanud 62 000 inimest kokku 2,7 miljoni euro ulatuses. Küti sõnul on tegu päris korralike arvudega, kui arvestada, et seadus hakkas kehtima 1. juulil ja et vahepeal oli hambaarstidel suvepuhkus.

«On tõsi, et lepinguid sõlmiti oodatust vähem ja näiteks Viljandi on ainus maakonnakeskus, kus pole praegu võimalik riiklikku hambaravihüvitist kätte saada. Aga olukord laheneb ja märtsist alates pakub Viljandi haigla Viljandi inimestele hambaraviteenust koos hüvitise saamise võimalusega,» rääkis Kütt.

Ta avaldas heameelt selle üle, et haigekassa ja hambaarstid on asunud koostööd tegema ning leidnud just patsientidele sobivaid lahendusi.

Riigikogus arupärimisele vastanud tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul oli teenus uus nii hambaarstidele kui patsientidele ja nõudis harjumist. Rahastamise muudatus ehk hindade kasv soosib süsteemiga liitumist. «Tänaseid tendentse arvestades peaksime järgmisel aastal saama umbes 250 000 – 300 000 hambaravihüvitise kasutajat,» lausus minister.