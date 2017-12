Noored eelistavad õppida tehnikat või ehitust

Eelmisel õppeaastal oli Eestis 46 379 üliõpilast, kellest kuni 26-aastasi oli 29 100 (63 protsenti). Kutseharidust omandas samal õppeaastal 25 025 õpilast, kelle hulgas kuni 26-aastasi oli 17 487 (70 protsenti).

Noorte ehk kuni 26-aastaste osatähtsus õppijate koguhulgas on kümne aastaga tunduvalt vähenenud nii kõrg- kui ka kutsehariduses. Muutuse taga on mitu tegurit: ühelt poolt on tunduvalt kasvanud elukestva õppe roll ning aina enam tullakse kutse- ja kõrgkooli pärast esmase haridustee lõpetamist, teiselt poolt on kümne aastaga märkimisväärselt vähenenud kutse- või kõrgkoolis käimiseks sobivas eas olevate noorte arv.

Ülikoolis on noortel aina populaarsem valik tehnika, tootmise ja ehitusega seotud erialad, mida õpib 19 protsenti kõigist kuni 26-aastastest üliõpilastest. Peale selle on ülikoolis populaarsed ärinduse, halduse ja õiguse valdkonda kuuluvad erialad, mida õpib 18 protsenti noortest tudengitest.

Sellega erinevad nad märkimisväärselt vähemalt 27-aastastest üliõpilastest, kellest tehnika, tootmise ja ehituse valdkonna erialadel õpib vaid 13 protsenti, ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas aga tervelt 27 protsenti.

Noortel on ülejäänud üliõpilastega võrreldes suurem huvi ka teeninduserialade vastu: kuni 26-aastastest tudengitest õpib neid seitse, vähemalt 27-aastastest aga vaid neli protsenti. Noored ei huvitu eriti hariduse erialast, mida omandab vaid viis protsenti kuni 26-aastastest üliõpilastest.

Veelgi rohkem erinevad noorte erialavalikud teiste õppurite omadest kutsehariduses. Nii nagu kõrghariduse puhul, on ka kutsehariduses populaarseimad tehnika, tootmise ja ehitusega seotud erialad, mida õpib 43 protsenti kuni 26-aastastest õpilastest.