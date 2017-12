Ebavõrdne palgatõus linnas ja valdades

HALDUSREFORMI üks esimesi tulemusi Viljandimaal oli omavalitsusjuhtide palga täiesti uuele tasemele kerkimine. Kui enne 15. oktoobrit oli Viljandimaal vaid üks vallavanem, kes sai kõrgemat kui 2000-eurost palka, siis nüüd on vaid üks, kelle palk jääb alla 3000 euro. Täpsemalt: enne valimisi teenis Viljandi vallavanem kuus 2200 eurot, nüüd on Põhja-Sakala vallavanema palk 2800 eurot. Endise suurima ja nüüdse väikseima palga vahel on terve aste.