Saab kuulata viljandlaste «Eesti laulu» võistluslugu

Lood on kuulatavad Eesti rahvusringhäälingu «Eesti laulu» lehel selles järjekorras, kuidas nad võistlusesse astuvad. Nii on 20 loost kuulamiseks kättesaadavad pooled ning ülejäänutega saab tutvuda homsest. Üks Vajé liikmetest Hans Noormets on Sakalale varem öelnud, et nende etteaste hakkas hargnema sõbra ja loo autori Karl-Ander Reismanni kaudu, kes talle helistas ja muu hulgas rääkis ka mõttest teha võistluslugu.

Kuidas «Laura (Walk With Me)» kõlab, saab kuulata siit.