Tulevik naasis pealinnast suure kaotusega

Levadia asus kohtumist juhtima mängu 11. minutil kui Kaspar Mutso suutis palli Tuleviku väravasse saata. Seitse minutit hiljem suurendas kodumeeskonna eduseise Aime Marcelin Gando Biala.

Teisel poolajal löödi väravad 58. ja 75. minuti vahel. Vähem kui paarkümmend minutit enne lõpuvilet Tarmo Kingi löödud värav jäi kohtumises viimaseks.

Tulevikul on sel hooajal jäänud mängida veel kodus Nõmme Kaljuga ning võõrsil Sillamäega. Turniiritabelis on Tulevik 25 punktiga eelviimasel kohal ning sealt pole võimalik enam kõrgemale tõusta ega madalamale langeda. See tähendab, et automaatselt Tulevik liigast välja ei lange, küll aga tuleb sügisel pidada üleminekumäng esiliigas iseseisvatest klubidest teise koha saanud meeskonnaga.