Viljandi vald peab koalitsiooniläbirääkimisi

«Haldusreformi keerukust mõistes on oluline, et Tarvastu ja Kolga-Jaani valla Viljandi vallaga liitumisel oleks osalistel võimalikult palju nii maailmavaatelisi kui ka programmilisi kokkupuuteid. Kõige suurema ühisosa leidsime Vabade Vallakodanike ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmilistest lubadustest.» sõnas IRL-i nimekirja esindaja Alar Karu. «Üks kõige olulisemaid ühiseid põhimõtteid oli meile kõigile see, kuidas lastega perede kulusid madalal hoida. Kokkuleppimist vajavad sünnitoetus, lasteaia kohamaks, huviringide osalus ja palju muud. Meile on oluline, et Viljandi valla pered oleksid õnnelikud ja neis sünniks palju õnnelikke lapsi.»

Investeeringutest ja arendusprojektidest rääkides on aluseks liitumisleping ning lisaprojekte arutatakse eraldi.