Viljandi õppija on rahva lemmik

Tunnustusüritusel rääkis Tints enda kohta, et tal jäi gümnaasium pooleli kümnendas klassis. Pärast seda üritas ta kooliteed küll mitu korda jätkata, aga sellest ei tulnud midagi välja. Alles kuus aastat hiljem võttis ta end kätte, lõpetas gümnaasiumi, läks kultuuriakadeemiasse ja nüüd loodab kevadel Tallinna ülikoolist kätte saada kutseõpetaja magistrikraadi.

Kui Tints oli põhiharidusega, tegi ta lihttöid, pärast õppimise jätkamist hakkas talle tulema paremaid pakkumisi ning akadeemia lõpetamise järel sai kooli tööle. Nüüd on ta klassiõpetaja.

Tints arvas, et see aeg, mil ta rohkem õppida ei soovi, ei saabu veel niipea ning tema unistus on õppida kondiitriks.

Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel nimetati aasta õppijaks Tarmo Tuuling Pärnumaalt, aasta koolitajaks Tiina Leosk Tartumaalt, aasta õpiteo tiitel anti Järvamaa Naiste Motivatsioonikohvikule, aasta koolitussõbraliku organisatsiooni nimetuse pälvis osaühing Sakret ja aasta raamatukogu tiitli sai Taebla raamatukogu.