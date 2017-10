Nädalavahetusel tuleb päikeseline ilm

Laupäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub mõõdukas ida- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ning sooja on oodata 3–8 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Öised temperatuurid jäävad vahemikku –4 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ning sooja on oodata 3–7 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeva öösel tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma või lörtsi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma või lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 5–11 meetrit sekundis ning sooja on oodata 2–6 kraadi.