Näitlejad teevad baaris pidu

Pidu «Fantastic Four» sai pealkirja nelja näitleja ja elukunstniku järgi, kes reedel õhtul baaris rahvast teenindavad ja plaate keerutavad.

Seriaalidest «Vabad mehed», «Viimane võmm» ja «Siberi võmm» tuntud Karl Robert Saaremäe käis mõne päeva eest Cheersiga tutvumas ja DJ-ks olemist harjutamast ning nägi seal kaht kipsist maski, mis olid tema isa nägu.

Üks Cheersi eestvedajatest Valter Vaha rääkis, et selliseid näokujusid on neil seina peal kokku viis ja need on ostetud vana Ugala väljamüügilt. Ka varem oli arvatud, et mõni neist on Üllar Saaremäe nägu, aga nüüd andis poeg sellele kinnituse.

Lisaks Karl Robert Saaremäele harjutavad DJ-puldis ja baarileti taga kätt Ugala teatri näitlejad Rait Õunapuu ja Martin Mill ning kirjandus- ja kultuurihuviline elukunstnik Jorma Joko Jürgens.

Idee niisugused mehed Cheersi kutsuda tekkis Vaha sõnul sellest, et baar tahab tutvustada elu, mis leti taga käib, ka neile, kes tavaliselt on kliendi rollis. «Nüüd nad näevad, milline see töö on,» ütles ta. «Lisaks on inimestel kindlasti huvitav, kui tuntud näod vastu vaatavad.»

Koostöö sai alguse Cheersi meeskonna ja näitlejate ühise tuttava Jürgensi kaudu. «Tema rääkis näitlejatega, kes olid kohe nõus,» ütles Vaha.