Peatreener kutsus koondise kogunemisele viis viljandlast

Viimati sai Eesti koondis kokku jaanuaris, kui läbis 2020. aasta Euroopa meistrivõsitluste valiksarja esimese faasi. Siis puudus vigastuse tõttu Dener Jaanimaa ja samal põhjusel jäi lühikeseks meie teise Bundesliga-palluri Mait Patraili turniir. Samuti ei teinud kaasa Mikk Pinnonen ja Karl Toom. Nüüd on kõik neli aga rivis, mis peatreenerile loomulikult heameelt valmistab.

Eesti koondise peatreener Rein Suvi

«Deneri ja Maidu tulek ning tõsiasi, et nad on Saksamaal heas hoos, on meie koondisele väga tähtis,» lausus Suvi. Juhendaja sõnul on kõik positsioonid korralikult kaetud ning pole olukorda, kus tuleb tegelda nii-öelda aukude lappimisega.

Avamänguks võõrsil jäävad kutsutute seast kaks koju ning Suvi sõnul on need ilmselt Sten Maasalu ja Hendrik Varul. «Eks ole muidugi puudujaid ka. Janar Mägi on alles tervenemas, Ardo Puna pikalt väljas ja Robert Lõpp, keda tahtsime esimest korda kaasata, pole ka päris terve. Soomes resultatiivselt mängiv Ott Varik oli meil samuti plaanides, aga äärtele on piisavalt valikuid ja nii jäi ta sel korral välja,» selgitas Suvi. «Loomulikult häälestame meeskonna igaks mänguks võidu peale, sest tuleme kokku ju selleks, et olla edukad.»

Peatreeneri ütlemist mööda on omamoodi eesmärk leida üles sama meeskonnavaim, mis valitses jaanuaris mängides.

Eesti kolmapäevane mäng Sarajevos algab meie aja järgi kell 21, laupäeval Kalevi spordihallis pannakse pall mängu kell 19.30. Šveitsiga kohtub Eesti kahel korral jaanuaris. Valikturniiri teise faasi ehk play-off`i pääseb vaid alagrupi võitja.

2019. aasta maailmameistrivõistluste finaalturniir kestab kahes Taani ja neljas Saksamaa linnas 10.–27. jaanuarini.