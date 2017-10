Muuseum avas virtuaaltuuri

Tuuril saab ruumides 360 kraadi ulatuses ringi vaadata ja edasi liikuda nii automaatselt kui interaktiivselt. Iga ruumi kohta on koostatud lühitutvustus, mis avaneb punktile klõpsates. Lisaks saab vaadata ruumide asetust ja hoone läbilõiget 3D-mudelina.

Tuur asub keskkonnas my.matterport.com.

Muuseumi töötajatel on hea meel, et virtuaaltuur avab võimaluse liikumispuudega inimestel muuseumi näitusemajas täies ulatuses ringi vaadata, sest vana maja trepid, astmed ja kitsendid ei võimalda neil paljudesse kohtadesse pääseda. Samuti avardab ruumimudel muuseumi võimalust kavandatavaid näitusi ja muudatusi paremini läbi mõelda.

Tuuri valmistas Avar Agentuur sponsorluse korras. «Pakkumine tuli muuseumile väga meeldiva üllatusena. On suur rõõm kogeda, kuidas Viljandist pärit noored panustavad oma sünnilinna heaks. Koostöö nendega oli äärmiselt kiire ja sujuv,» rõõmustas muuseumi direktor Jaak Pihlak.

Viljandi noored on kasutusele võtnud tehnoloogia, mille abil on virtuaaltuure teha lihtsam kui kunagi varem. «Olles kogu oma elu Viljandis elanud, arvasime, et peaksime muuseumist virtuaaltuuri tegema. Tasuta,» sõnas tuuri valmistanud Madis Kirsman.