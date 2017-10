Linn ootab 1. novembriks rahataotlusi

Viljandi linnavalitsuselt saab projektidele toetust taotleda neli korda aastas. See tähendab, et sündmuse või projekti elluviimiseks linnavalitsuse toetuse küsimine tuleb planeerida ühte neljast taotlusvoorust. Linnaeelarve reservfondist selliste tegevuste tarbeks toetusi ei anta, sest reservfond on mõeldud suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks ja erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks.

2018. aasta esimeses taotlusvoorus osalemiseks tuleb projektile rahalise toetuse taotlemise avaldus esitada 1. novembriks, projektitoetuse abikõlblik periood on tuleva aasta 1. jaanuarist 31. detsemberini.

Viljandi tegevus- ja projektitoetuse andmise kord ja avalduse vormid on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus.

Stipendiumite 2017. aasta viimase taotlusvooru taotlusi oodatakse samuti 1. novembriks. Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn. Stipendiumi saab taotleda Eesttis või välisriikides õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu;

õpilane, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses;

õpilane, kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale;

õpilane, kes õpib välisriikides enam kui 6 kuud.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.