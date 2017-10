Sotside esindaja sõnul IRL-i juht valetab

„Sellist käitumist poleks ma Harri Juhanilt oodanud,” teatas Salumäe oma Facebooki postituses ja teatas, et nüüd on jõutud olukorda, kus teineteist ei respekteerita.

Salumäe kirjeldas, et esmaspäeval kell 14 kohtusid Viljandi sotsiaaldemokraatide ja IRL-i esindajad, et kaaluda võimalikku koostööd koalitsiooni moodustamiseks. „Pakkumine oli konkreetne ning sõnastasime selgelt, et liidu puhul eeldame linnapeakohta. Väide, justkui oleksime "andnud mõista" valmidusest neile linnapea kohta anda, on lugeja eksitamine, minu silmis tahtlik,” kirjutas Salumäe.