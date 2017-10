Kolm erakonda tõrjusid Viljandis valimiste võitja võimult

Reformierakonna kohaliku juhi Madis Timpsoni sõnul langes valik IRL-ile ja Keskerakonnale pärast Reformierakonna nimekirjas kandideerinud inimestega kohtumist. „Meil on olnud algusest peale kokkulepe, et kaasame otsustusprotsessi kõik inimesed, kes on panustanud valimistesse ning arutame kõik koos läbi võimalikud variandid. Inimesed arvasid, et meie senine koostöö varasemate koostööpartneriga on olnud hea ning seda tuleks jätkata,“ lausus Timpson.

IRL-i esindaja Harri Juhani Aaltoneni sõnul toimis varasem koostöö ladusalt ja seetõttu otsustati jätkata.

Keskerakonna kohaliku juhi Helmut Hallemaa sõnul on Keskerakond juba valimiste algusest peale öelnud, et nemad on valmis osalema koalitsioonis ning ei välista koostööd ühegi nimekirjaga.