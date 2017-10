Tänusõnad Viljandimaa omavalitsuste juhtidele

Peeter Abjast – mees, kes ka siis, kui kogu Viljandimaa mõistab teda hukka ja naerab tema üle, ehitab valmis Abja veekeskuse, mida nüüd tuuakse eeskujuks peaaegu igas Sakalas, kui on jutuks Viljandi veekeskuse ehitus.

Anneli Võhmast – naine, kes tuli appi Viljandimaa rahvale, kui Võhma vajas tublit naiselikku kätt. Kätt, mis ühe hoobiga hävitab täna Võhma vana koolimaja ja teisega ehitab lohutades homme poole väiksema asemele.

Siim Kõpust – mees, kes isegi valla porivaipade lepingut on valmis lõpetama kohtus ning kelle seltskonnas pead iga oma sõna kontrollima ja kaaluma, enne kui välja ütled, sest muidu võid järgmine päev oma postkastist leida kohtukutse.

Ene Paistust – naine, kes elab juba aastaid rohkem koos valla rahvaga kui oma perega, sest tema päevas on liialt vähe tunde, et ta oskaks aega valla töö ja oma kodu vahel võrdselt jagada.

Kalevi Kolga-Jaanist – mees, kes on aastaid juhtinud valda, Viljandi omavalitsuste liitu, vallas kohapeal ka vabatahtlikult päästeseltsi ja ei tea mida veel. Selle perest eemal oldud aja eest saab ta perelt ja kogu Eestilt veel kiita ja auväärse eeskujuliku isa tiitli.

NEED ON AINULT mõned eredad näited meie Viljandimaa tublidest juhtidest. Te kõik olete erilised ja ohverdanud palju oma energiat Viljandimaa rahva elujärje paremaks muutmiseks. Te olete juhid, kes on olnud väärt oma kodukandi rahva usaldust ja tänu tehtud töö eest.

Nüüd oleme jõudnud ajajärku, kui meid kõiki pole enam juhiks vaja. See on kurb ja samas uue ajastu märk.

Samas saab olla alati veel praktilisem ja e-ajastule sobilikult moodsam. Tehniliselt saaks ju rahvas oma load ja kooskõlastused kätte ka Brüsselis asuvast serverist. Milleks siis veel üldse on rahva juhtimisel vaja inimlikku mõõdet?

Loodan, et me mõistame ka edaspidi siin Eestimaal, et rahva juhtimine ei tähenda pelgalt lubade ja kooskõlastuste väljastamist, vaid temaga emotsionaalset sidet, mis annab meile, oma kodukandi rahva juhtidele, võimaluse mõista ja armastada oma rahvast ning hoida meie riigi ja rahva tulevikku õigel rajal.

Tänan veel kord teid kõiki panuse eest Eesti riigi, Viljandi maakonna rahva hoidmisse ja elujärje parandamisse. Mingu teil kõigil edaspidigi elus hästi!