Soovitused, mis aitavad põgenenud liiklusõnnetuse põhjustajat leida

Riivamised ja peeglikaotused parklates, mõlkimised liikluses ning süüd eitavad autojuhid on Seesam kindlustuse vanemkahjukäsitleja Anti Otsla sõnul kindlustuse jaoks pigem tavalised olukorrad kui uskumatuna näivad juhtumid.

«Kuigi enam kui pooltel juhtudel jääb õnnetuse põhjustaja tuvastamata, siis kannatanu kiire ja teadliku tegutsemise korral on võimalik süüdlane tagantjärele kindlaks teha,» rääkis Otsla ning jagas soovitusi vastavas olukorras tegutsemiseks.

Kõigepealt teata politseisse

Kui inimene avastab poest või kodust välja tulles, et keegi on parklas tema autole kahju tekitanud ja seejärel põgenenud, tuleb võtta telefon ja helistada politseisse ning käituda sealt saadud juhiste kohaselt.

Kui põhjustaja aga eitab osalust õnnetuses, saab politsei teha ekspertiisi ja auto kahjude võrdlemisel on juba suhteliselt lihtne öelda, kas sõidukid on kokku põrganud või mitte.

Püüa meelde jätta võimalikult palju detaile

Ka liikluses esineb pahatahtlikke inimesi, kes pärast õnnetust kärmelt sündmuskohalt lahkuvad. Püüa alati keskenduda ja süüdlase autonumber meelde jätta. Arusaadavalt võib see suures ehmatuses ununeda. Sel puhul on suureks abiks, kui suudetakse politseile kohe võimalikult täpselt kirjeldada lahkunud sõidukit, marki, mudelit, värvi ja isegi sõidusuunda. See võimaldab täpse info edastamist patrullidele, kes võivad seeläbi üsna kähku süüdlasele jälile saada.

Unusta omakohus

Paljudel juhtudel tekib kannatanus soov iseseisvalt õiglus jalule seada ja sündmuskohalt lahkunud sõidukile järele sõita. Seda aga kindlustaja kindlasti ei soovita. Sellisel juhul on kahjustunud sõiduk sündmuskohalt lahkunud ja hilisema vaidluse korral võib juhtuda, et tegelik liiklussituatsioon ning ka kahju põhjustaja jäävad tuvastamata. Seda isegi siis, kui õnnestus põgeneja kätte saada.

Ära alahinda pealtnägijaid

Läheduses olnud potentsiaalsetele tunnistajatele võis midagi olulist meelde jääda. Lisaks ütlustele tuleks kirja panna ka tunnistajate kontaktandmed.

Anti Otsla teab ka selliseid olukordi, kus aus pealtnägija jõudis kannatada saanud autoomanikust ette ja teavitas juhtunust politseid. Viimane sai seetõttu kiiresti tegutsema asuda.

Kaamerasalvestis paneb süüd eitava juhi õnnetuskohale

Harvad ei ole kahjukäsitlejate jaoks ka olukorrad, kus kannatanu on edukalt süüdlase sõiduki registreerimisnumbri üles kirjutanud, kuid põgenenud autojuht üritab hiljem kangekaelselt väita, et ei olnud õnnetuse hetkel isegi toimumiskoha lähedal.

Siin tulevad süü tõestamisel appi tänapäevaste kaamerate pakutavad võimalused. Politsei saab kontrollida valvekaamerate salvestisi, mille vaatevälja õnnetus võis sattuda.

Samuti jagavad heatahtlikud kaassõitjad oma autosse paigaldatud videoregistraatorite salvestisi, mis aitavad süüd eitava juhi õnnetuskohale panna.

Hooli ja märka

Kuigi paljud liiklusõnnetuse põhjustajad jäävad leidmata, siis üha tempokamas liikluses ongi kõige tähtsam olla tähelepanelik, pidada kinni liiklusreeglitest, hoolida ja märgata rohkem ning õnnetuse korral õigesti ja kiiresti tegutseda.