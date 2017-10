Sajud on viinud kruusateed väga halba seisukorda

«Kahjuks ei soosi ilm kruusateede olukorra paranemist ning seetõttu oleme kriitilisemates kohtades asunud koormust piirama,» nentis hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa.

Tema ütlemist mööda on pikaajaline sajuperiood muutnud teed raskelt läbitavaks ning teehooldajad ei saa asuda olukorda parandama enne, kui on olnud kuivemaid päevi ja tee on tahenenud.

Kuldmaa lisas, et märja materjali liigutamine ühest tee äärest teise ei anna oodatud tulemust või muudab olukorda isegi kehvemaks. «Kui tekitada märjast kruusast porivallid, siis need on autojuhi jaoks ohtlikumadki kui mõnda aega sõita kõval pinnasel aukude vahel.»

Maanteeamet koos hooldeettevõtjatega teeb kõik endast oleneva olukorra parandamiseks ning palub liiklejatelt kannatust ja mõistmist.