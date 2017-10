Helmen Kütt: võimalik, et Viljandis jätkab praegune koalitsioon

Kütt ütles, et tänab kõiki valijaid, kelle panus aitas tal saavutada rekordtulemuse, ning nentis: «Saime volikogus üheksa mandaati, samal ajal kui praegused võimupartnerid Reformierakond ja IRL said vastavalt kaheksa ja kuus. Seega on neil võimalik võimuliiduna jätkata, kuigi minu hinnangul on 14-liikmeline koalitsioon riski peale minek.»

Küti sõnul ongi praegused koalitsioonipartnerid teatanud, et soovivad kõigepealt esmaspäeval omavahel maha istuda, seejärel aga kohtuda ka SDE-ga. «Mina olin SDE meerikandidaat ja olen igal juhul valmis riigikogust Viljandisse minema,» rõhutas ta.

Viljandis võitis valimised SDE, kes kogus 2366 häält ja sai 27-kohalises volikogus üheksa kohta. Teise tulemuse tegi Reformierakond, kes kogus 2095 häält. IRL sai 1463, EKRE 698 ja Keskerakond 694 häält.

SDE sai volikogus üheksa, Reformierakond kaheksa, IRL kuus, EKRE kaks ja Keskerakond kaks kohta.