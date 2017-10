Kinno jõuab uus eesti film

Paavo Piigi auhinnatud näidendil põhineva Priit Pääsukese situatsioonikoomikaga vürtsitatud debüütmängufilmi “Keti lõpp” tegevus hargneb linna serval asuvas burgerirestoranis Kett, mis toimib minimudelina maailmast. Peategelane, ettekandja (Maiken Schmidt) on terane neiu, kes oma energiat ilmetusse kiirsöögikohta mattes on jõudnud elus surnud punkti. Üritades meelitada sellesse tühja uppuvasse laeva natukenegi külastajaid, võitleb ta paratamatusega ega taha seda endale tunnistada.

Loo taustaks on üleilmne majanduslik ja hingeline madalseis. Film tõstatab küsimuse kas ja mis õigust on meil mõista kohut inimeste üle, kes selle all kannatavad ning vahendite üle, mida nad sellest pääsemiseks kasutavad.

Kõrvalosades näeb Evelin Võigemasti, Ester Kuntut, Tiit Lilleorgu, Ilja Nartovit, Piret Krummi, Katariina Tamme, Henrik Kalmetit, Priit Piusi ja Mattias Naani.

„Keti lõpu“ maailma esilinastus toimus 52. Karlovy Vary filmifestivali «East of the West» võistlusprogrammis 5. juulil.